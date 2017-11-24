В России прокомментировали заявление Зеленского в адрес СБУ

Владимир Зеленский прокомментировал запрет СБУ сериала «Сваты», и эту новость активно обсуждают российские пользователи, информирует replyua.net со ссылкой на Вести.ру.
«Без этого ж никак не растет экономика. Если вы — Служба безопасности Украины, займитесь безопасностью Украины, чтобы на улице можно было свободно пройти, и детям было не страшно. А от «Сватов» пока ни один человек не повесился», - заявил ранее шоумен. Российские пользователи активно комментируют эту новость, и многие отмечают, что Зеленский «уже давно продался». Мнения россиян об украинце разделились, и большинство раскритиковали Зеленского, однако были и те, кто его поддержал. «Зеленский по крайне мере в силу своих умозаключений открыто определился на чьей стороне он. Мы все знаем, что это враг. Гораздо опаснее те, кто затихорился и будет гадить по тихому», «Мне нравятся фильмы с его участием», «Он же юморист. Возможно, это была его шутка», - пишут «защитники».
Однако негативных комментариев намного больше. «Снова переобулся! Шустрый пацан», «Опомнился??? Да он просто от проката денюжку получает!...вот и бесится, праведник», «Добронравова внесли в Миротворец! Что же Зеленский промолчал??? Ну да- это ему пофиг-главное бабло», «Молодец Зеленский, где ж*па в тепле, там и дом его родной», - пишут россияне.