В Кремле признали факт оккупации Донбасса РФ

На своей странице в социальной сети Facebook Сергей Марков, который является российским политтехнологом и пропагандистом, а также доверенным лицом российского президента Владимира Путина, признал, что Российская Федерация оккупировала Донбасс, передает replyua.net. В том числе, давая свой комментарий событий, произошедших недавно в Луганске, политолог отметил, что глава луганских боевиков Игорь Плотницкий, «вероятно, выехал на Север, чтобы договориться о своей судьбе».
«Однако все задают вопрос, а куда смотрели кураторы? Почему ставили Плотницкого? Все же говорили, что это проблемная кандидатура. И после того, как был убит Цыпкалов, то почему не вмешались? Почему ожидали, когда настанет следующий кризис? В любом случае, переформатирования «ЛНР» не избежать. Хотелось бы, чтобы прежние ошибки не были повторены. Кураторам следует прекратить игру в независимость «ЛНР» и более прямо управлять ситуацией», - написал он, непосредственно намекая на подконтрольность террористов Москве.
Как известно, в Луганске 21 ноября представившиеся представителями «Беркута» люди оцепили центральную часть города и взяли «под охрану» админздания, отметив, что это связано с «проведением учений».