В России готовы разорвать школьника из Нового Уренгоя, считая, что он предал их Родину

Как передает replyua.net, школьнику из Нового Уренгоя Николаю Десятниченко, который выступил в немецком бундестаге со словами сожаления в связи с судьбой рядового солдата вермахта, погибшего в советском плену, теперь нет жизни на Родине, ведь его начали клеймить практически все – от малого до велика.
По словам украинского дипломата и блогера Вадима Трюхана, был он на этой неделе на одной из телепрограмм в Москве, где обсуждалась эта тема. Что больше всего удивило, когда наблюдал за тем, с каким упорством «клеймили» некоторые пропагандисты то, что сказал этот парень, так это выражение лица этих людей. Все низменное, что может быть в человеке моментально проступило на поверхность. Такие люди готовы не просто убивать несогласных с их представлением об устройстве мира, они готовы сами умирать за свои болезненные идеи. В этом и есть ключевая проблема нынешнего российского общества. Оно инфицировано победобесием и непримиримость, и антибиотика для быстрого лечения пока не просматривается.
«Одно, что несколько успокаивает, в России хватает еще людей, которые не боятся встать на защиту и этого паренька и того, что он говорил. Пока хватает, но они в меньшинстве», – резюмировал дипломат.