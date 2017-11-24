Захарова потребовала от Госдепа США закрыть сайт «Миротворец»

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявил о том, что Россия направила ноту в Госдеп США, в которой потребовала закрыть сайт «Миротворец», работающий в Украине, поскольку он работает на американских серверах, информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС.
«Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала «Миротворец», а также в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист. На данный момент официального ответа на наше обращение не поступало, но мы будем эту тему держать на особом контроле», - подчеркнула Захарова. «Миротворец» был создан еще в 2014 году – сайт устанавливал личности боевиков и их подельников на Донбассе.
Позже в базу данных «Миротворца» также были внесены имена людей, которые незаконно посещают аннексированный полуостров Крым. Однако в базе «Миротворца» можно найти не только россиян. Там числятся Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко по причине того, что в сентябре этого года они «прорвались» в Украину через пункт пропуска «Шегини».