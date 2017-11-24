Собчак затеяла спор о Крыме в радиоэфире

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, анонсировавшая свое участие в президентской кампании в 2018 году, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» поспорила с журналистом Алексеем Голубевым относительно ее заявления об оккупированном Крыме, передает replyua.net. В частности, сотрудник СМИ подчеркнул, что Собчак говорила об украинском Крыме. «Я говорила не это. Ваш непрофессионализм ощущается во всем. Я сказала не это. Можно было бы найти точную цитату, и мы тогда продолжим этот разговор. Я считаю, что вам все же нужно лучше готовиться к эфиру», – возмущенно ответила журналистка.
Затем она отметила, что им вовсе не о чем разговаривать. Между собеседниками возникла ссора, во время которой прозвучали взаимные обвинения в отсутствии профессионализма, а Ксения Собчак попросила, чтобы ее цитату о Крыме «в студию».
«В России действует приоритет международного права над внутренним правом. С моей точки зрения, мы нарушили международное право, и в этом смысле Крым в плане международного права, безусловно, принадлежит Украине. Вот что я сказала», – заверила Собчак.