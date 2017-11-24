Манафорт посещал Москву 18 раз – СМИ

Журналисты известного американского издания The Hill, сославшись на расположенное в Вашингтоне бюро McClatchy, сообщили, что экс-руководитель президентской кампании нынешнего президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт по крайней мере 18 раз посещал Москву, передает replyua.net.
«Бывший глава президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт совершил не менее 18 поездок в Москву в период своей политической деятельности в Украине. Судя по записям перелетов, оказавшихся в распоряжении средств массовой информации, подтверждают то, что связь Манафорта с российским правительством является «значительно серьезней, чем было принято считать ранее», - отмечает The Hill. Помимо этого, есть также информация о 19 перелетах Манафорта в украинскую столицу после того, как в три года назад бывший президент Виктор Янукович покинул свой пост.
Пол Манафорт – центральная фигура в расследовании специального советника Роберта Мюллера о вероятном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, частично из-за многих связей Манафорта с Российской Федерацией и его работы с Януковичем.