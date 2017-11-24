Захарова прокомментировала позицию Киева по Голодомору

Российские власти считают, что тема Голодомора в Украине носит политизированный и антиисторический характер. Как информирует replyua.net с ссылкой на РИА Новости, такое заявление прозвучало от Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа.
Захарова прокомментировала позицию официального Киева по этому вопросу. «Такая трактовка не имеет ничего общего с восстановлением справедливости, носит политизированный и, давайте скажем прямо, просто антиисторический характер. На наш взгляд, когда так ставится вопрос, так подается тема, цель одна – посеять раздор между народами России и Украины», - заявила представитель МИДа.
Захарова при этом обратилась и к американским властям, посоветовав им внимательно изучить тему Голодомора в Украине в связи с принятием резолюции, которая была представлена в Палате представителей американского Конгресса. Представитель МИД заявила, что власти США должны просто «почитать об истории Голодомора», не говоря уже о том, чтобы внимательно изучить историю.