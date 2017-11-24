Жириновский рассказал, что будет, если он станет президентом РФ

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, назвал свои основные шаги в должности президента России, если он победит на предстоящих выборах.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК, политик представил программу «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед». Среди главных обещаний Жириновского значатся: новый гимн «Боже, царя храни!», доллар по 60 копеек, как в советские времена, защита россиян и русского языка за границей, бесплатная раздача россиянам акций всех государственных компаний. Он также предлагает признать любую революцию злом, перевезти кладбище из Кремлевской стены в Мытищи и подписать акт примирения царской, советской и современной России. Лидер ЛДПР также намерен установить орлов на месте звезд на башнях Кремля, которые перед этим будут выбелены. Политик хочет запретить ипотечное кредитование в РФ, резко сократить количество мигрантов в стране, запретить нелегальную водку, коллекторов, ГМО, а также вернуть стране советские ГОСТы.
«Я заставлю уважать Россию во всем мире и смогу защитить граждан России и наших соотечественников в любой точке Земли. Я не позволю сбивать русские самолеты, насмехаться над нами, критиковать, лгать, чернить Россию, водить нас мордой об лавку», - подчеркнул российский политик.