Россия бьет тревогу и требует от США отказать сайту «Миротворец» в американской прописке

В частности она заявила: «В Госдеп США нами была направлена нота, в которой содержатся характеристики портала «Миротворец», а также в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, ведь от деятельности этого так называемого миротворческого сайта уже не один журналист пострадал».
Мария Захарова также сообщила: «Поймите, что есть разница: эта пристальная слежка за любым шагом, который выполняют российские СМИ, а также теми данными, которые они публикуют, максимальное создание в обществе атмосферы нетерпимости к СМИ РФ и полнейшее бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем без исключения нормам корпоративной этики». Также Захарова отметила, что США пока что не предоставили никакого ответа на такой запрос России.