Российские депутаты хотят после наступления мира в Сирии, заняться «миром» в Украине и пересмотреть украинские границы

Как передает replyua.net, популярный украинский блогер Мирослав Олешко в своем блоге пишет о том, что нередко от россиян, особенно на их политических ток-шоу можно услышать «Непонятно за что украинцы нас так не любят?». Блогер отмечает, что россиянам не может никак дойти, они средь бела дня в 21 веке, в центре Европы делят чужую страну на части и пытаются ее захватить, а потом спрашивают, откуда такая неприязнь.
По словам Олешко, вчера на федеральном телеканале, в прямом эфире ТВ депутат Госдумы РФ Нилов заявил, что: «Не пора бы после наступления мира в Сирии, заняться Украиной и пересмотреть ее прежние границы, например, отдать Львов Польше...». «Естественно, вся имперская вонь неадекватного депутата сопровождалась словами о «братском и любимом народе», – написал блогер.
Он отмечает, что россияне уже «спасли» Сирию, теперь хотят активизироваться на «спасении» Украины, что окончательно «спасти». В России никак не могут себе зарубить на носу, что только это «спасение» может плохо закончится для спасающего. Россия должна быть отгорожена от мира железобетонным занавесом или разрушена. Больше вариантов для того, чтобы эта страна оставила другие страны и народы в покое – нет.