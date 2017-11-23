Каменских побывала на программе Урганта, - пользователи возмущены

Накануне вечером, 22 ноября, на программе «Вечерний Ургант», идущей по российскому Первому каналу, побывала Настя Каменских, украинская певица.
Как информирует replyua.net, видео этой передачи появилось на просторах Интернета. Каменских рассказала зрителям о своем новом сольном проекте, о секретах красоты и молодости, а также поделилась воспоминаниями из детства, которое прошло в Италии. Помимо этого, на программе певица исполнила свою новую песню «Это моя ночь». Для программы Каменских выбрала довольно откровенный прозрачный наряд. Украинские пользователи довольно жестко отреагировали на появление певицы на российском канале.
«Продалась», «Еееееееееее бой! Наши добрались до Урганта) лайк, кто с Украины!», «Как ее туда занесло?», - пишут украинцы. Однако многие отметили, что Каменских сейчас является самой сексуальной женщиной шоу-бизнеса, и она стала еще привлекательнее.