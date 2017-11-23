Опять какие-то фейки: Добронравов прокомментировал запрет въезда в Украину

Известный российский актер Федор Добронравов, которого украинские телезрители знают благодаря украинскому сериалу «Сваты», в интервью средствам массовой информации прокомментировал новость о том, что СБУ запретила ему въезд в Украину, передает replyua.net. Следует отметить, что Служба безопасности объявила о запрете Добронравову въезжать в Украину на три года, так как актер не один раз посещал аннексированный Крым, таким образом, он нарушил установленный законодательством порядок.
«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже туда пять лет не езжу. Все утихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», — рассказал Добронравов.
Как известно, ранее СБУ опубликовала порядок, в соответствии с которым российские звезды смогут выступать с гастролями на территории Украины. Отмечается, что если актер или музыкант из России намеревается выступить в Украине, организатору его выступления не позднее чем за 30 дней до мероприятия необходимо подать в СБУ запрос. В ответе на него силовое ведомство сообщит о том, есть ли законные основания для выступления артиста в Украине.