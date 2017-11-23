У Армена Джигарханяна отказали ноги

Армен Джигарханян, который недавно подал на развод со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, тяжело переживает все эти события, из-за чего у артиста отказали ноги.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Дни.ру, о тяжелом состоянии артиста стало известно от Натальи Корнеевой, пресс-секретаря Московского драматического театра, которым руководит артист. «Последние дни ему трудно было ходить, он практически из своего кабинета перестал выходить. Сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны», - заявила Корнеева. Отмечается, что ухудшение состояния связано с сахарным диабетом, которым артист страдает на протяжении многих лет. В настоящее время, по словам Корнеевой, Джигарханян находится в больнице.
Многие знакомые артиста считают, что здоровье Джигарханяна ухудшается из-за его конфликта с молодой женой. В браке они прожили всего пару лет, и Джигарханян утверждает, что Цымбалюк-Романовская завладела всем его имуществом, а также и театром. Ранее артист не мог попасть в свою квартиру, однако недавно ему подарили новое роскошное жилье с мебелью и даже сиамского кота.