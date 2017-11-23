Отдать Львов Польше: в Госдуме озвучили громкое заявление о разделе Украины Россией

В прямом эфире ток-шоу на одном из российских пропагандистских телеканалов депутат российской Государственной думы Олег Нилов озвучил заявление, касающееся раздела украинской территории государствами, которые с ней граничат, передает replyua.net.
«После того, как мир наступит на сирийской территории, нужно будет задать вопрос властям Украины: есть ли у вас право в таком состоянии, с такими руководителями, с такими организациями профашистского направления сохранить прежнее состояние? И не пора ли Львов, западные области вернуть в те страны, в которых такая профашистская идеология отсутствует? Я убежден и считаю, что придет время в будущем нам здесь вынести такие вопросы на обсуждение», - отметил Нилов. Кроме того, по убеждению парламентария, есть смысл также поднять вопрос возвращения ФРГ территорий Польши, которые в свое время принадлежали Германии.
Отметим, что ранее Семен Багдасаров, который являемся российским полковником в отставке и главой Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, заявил, что нужно устроить украинским военным «мощнейший котел» с нанесением ударов по складам с боеприпасами.