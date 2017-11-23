валюта
СпецтемаТимошенко уже не хочет перевыборов

Політолог: Москва може відмовитися виконувати Мінські домовленості після об’єднання «ДНР» та «ЛНР» і усунення Плотницького

Політолог: Москва може відмовитися виконувати Мінські домовленості після об’єднання «ДНР» та «ЛНР» і усунення Плотницького
Те, що відбувається на Луганщині ще раз красномовно підтверджує той факт, що зміна влади в маріонеткових «республіках» супроводжується або пострілами, або таким силовим переворотом, який і відбувся. Якби це був політичний конфлікт, ми б побачили на вулицях демонстрації, пікети, де одна сторона протестувала проти іншої сторони, далі сторони обмінялися б репліками, були розбиті наметові табори, якісь покришки би горіли, але нічого такого не відбувається. Як інформує replyua.net, про це в ефірі «112 Україна» зазначив політолог Віктор Уколов.

Він зауважив, що Москва досить часто дорікала і продовжує дорікати Україні, що чотири роки тому нібито в Києві відбувся переворот, насправді ж тими подіями, які відбулися в Луганську Кремль дав зрозуміти, що ж таке насправді переворот. «У нас немає певних симпатій до жодних зі сторін цього конфлікту, але відбувається певна дестабілізація і її наслідки прорахувати складно. Наприклад, під протоколом виконання Мінських домовленостей стоїть підпис Плотницького. Якщо росіяни його змістять і утворять спільну республіку «ЛНР» і «ДНР», то це може дати Москві право заявити, що тепер цей протокол не дійсний», – розповів Уколов.

За його словами, якщо Москва піде на об’єднання «республік», то відбудеться більша централізація, що нам невигідно. Крім того, послаблення бойовиків на лінії розмежування не відбулося, тому цілком можливо Росія захоче організувати загострення на фронті, щоб показати сепаратистам, що зараз не на часі міжусобиці.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
22 ноя 2017
26850

Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Андрей Макаревич, лидер российской рок-группы «Машина времени», резко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать смерть Дмитрия Хворостовского, оперного певца, и своим заявлением вызвал

22 ноя 2017
6557

Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без

22 ноя 2017
4711

РФ возрождает план «Новороссия», отвлекая украинцев импичментом Порошенко

Сегодня уже не так и важно депортируют экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины или нет. Свое дело этот товарищ сделал, нужную порцию яду влил, имидж Украины изрядно подпортил. И вот

22 ноя 2017
3389

Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится

То, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин вдруг стал рассказывать о неимоверной

Последние новости

Друзья Хворостовского рассказали неизвестные факты о певце

Політолог: Москва може відмовитися виконувати Мінські домовленості після об’єднання «ДНР» та «ЛНР» і усунення Плотницького

Доник: «Междусобойчик в Луганске подходит к завершению»

Политолог: Вакарчук забрал весь электорат у оппозиции

В Госдепе прокомментировали выдворение из Украины грузинских граждан

Руководству «Нафтогаза» вручили многомиллионные премии за борьбу с «Газпромом»

Богдан Карпенко: Гордон – это российский троян, который время от времени говорит приятные вещи для украинцев

Данные о клиентах «Приватбанка» оказались в Москве, ГПУ начала расследование дела

Журналист: «Плотницкий решил драться и стоять до последнего»

В Молдову не пустили российских чиновников

Названы украинские регионы с самыми дорогими продуктами питания

На Донбасс из России отправился очередной гумконвой

Климкин рассказал о нюансах саммита Восточного партнерства

США и Россия торгуются за Украину – эксперт

Украинские университеты выступили против закона о декоммунизации

Мутко: «МОК вынесет наказание для всех спортсменов РФ, заподозренных в применении допинга»

Климпуш-Цинцадзе: Венгрия – это единственна страна, которая не готова к диалогу об образовании

Блогер: «Украинцы не должны допустить ошибку 2010 года»

Пономарь: «Несколько очень важных реформ в Украине»

СМИ: США хотят оставить в Сирии свои войска

 Новости за день