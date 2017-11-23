Політолог: Москва може відмовитися виконувати Мінські домовленості після об’єднання «ДНР» та «ЛНР» і усунення Плотницького

Те, що відбувається на Луганщині ще раз красномовно підтверджує той факт, що зміна влади в маріонеткових «республіках» супроводжується або пострілами, або таким силовим переворотом, який і відбувся. Якби це був політичний конфлікт, ми б побачили на вулицях демонстрації, пікети, де одна сторона протестувала проти іншої сторони, далі сторони обмінялися б репліками, були розбиті наметові табори, якісь покришки би горіли, але нічого такого не відбувається. Як інформує replyua.net, про це в ефірі «112 Україна» зазначив політолог Віктор Уколов.
Він зауважив, що Москва досить часто дорікала і продовжує дорікати Україні, що чотири роки тому нібито в Києві відбувся переворот, насправді ж тими подіями, які відбулися в Луганську Кремль дав зрозуміти, що ж таке насправді переворот. «У нас немає певних симпатій до жодних зі сторін цього конфлікту, але відбувається певна дестабілізація і її наслідки прорахувати складно. Наприклад, під протоколом виконання Мінських домовленостей стоїть підпис Плотницького. Якщо росіяни його змістять і утворять спільну республіку «ЛНР» і «ДНР», то це може дати Москві право заявити, що тепер цей протокол не дійсний», – розповів Уколов.
За його словами, якщо Москва піде на об’єднання «республік», то відбудеться більша централізація, що нам невигідно. Крім того, послаблення бойовиків на лінії розмежування не відбулося, тому цілком можливо Росія захоче організувати загострення на фронті, щоб показати сепаратистам, що зараз не на часі міжусобиці.