валюта
СпецтемаТимошенко уже не хочет перевыборов

Друзья Хворостовского рассказали неизвестные факты о певце

Друзья Хворостовского рассказали неизвестные факты о певце
В эфире российских телеканалов знакомые и друзья оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался накануне, 22 ноября, рассказали о том, как артист жил последние месяцы, сообщает replyua.net со ссылкой на Дни.ру.

«В Санкт-Петербурге он Новый год встретил в реанимации с разрывом легкого. Никто об этом не знал. Однако он выкарабкался и даже продолжал карьеру», - рассказал телеведущий Павел Астахов. Композитор Игорь Крутой отметил, что даже в последние дни своей жизни Хворостовский был в сознании, прекрасно понимал, что с ним происходит, поскольку отличался физической крепостью. По его словам, уже после поставленного диагноза Хворостовский выступал на «Новой волне», и зрители аплодировали ему стоя, зная о тяжелой болезни и о том, как певцу трудно выступать на сцене.

Дмитрий Маликов, который был первым человеком, оповестившим о смерти Хворостовского, извинился перед его поклонниками и сказал, что в тот момент, когда он узнал об этой трагедии, эмоции были такими сильными, что он не сдержался и разместил пост в своем Твиттере. Маликов назвал оперного певца «безмерно талантливым человеком, настоящим сибирским мужиком».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
22 ноя 2017
26850

Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Андрей Макаревич, лидер российской рок-группы «Машина времени», резко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать смерть Дмитрия Хворостовского, оперного певца, и своим заявлением вызвал

22 ноя 2017
6557

Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без

22 ноя 2017
4711

РФ возрождает план «Новороссия», отвлекая украинцев импичментом Порошенко

Сегодня уже не так и важно депортируют экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины или нет. Свое дело этот товарищ сделал, нужную порцию яду влил, имидж Украины изрядно подпортил. И вот

22 ноя 2017
3389

Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится

То, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин вдруг стал рассказывать о неимоверной

Последние новости

Друзья Хворостовского рассказали неизвестные факты о певце

Політолог: Москва може відмовитися виконувати Мінські домовленості після об’єднання «ДНР» та «ЛНР» і усунення Плотницького

Доник: «Междусобойчик в Луганске подходит к завершению»

Политолог: Вакарчук забрал весь электорат у оппозиции

В Госдепе прокомментировали выдворение из Украины грузинских граждан

Руководству «Нафтогаза» вручили многомиллионные премии за борьбу с «Газпромом»

Богдан Карпенко: Гордон – это российский троян, который время от времени говорит приятные вещи для украинцев

Данные о клиентах «Приватбанка» оказались в Москве, ГПУ начала расследование дела

Журналист: «Плотницкий решил драться и стоять до последнего»

В Молдову не пустили российских чиновников

Названы украинские регионы с самыми дорогими продуктами питания

На Донбасс из России отправился очередной гумконвой

Климкин рассказал о нюансах саммита Восточного партнерства

США и Россия торгуются за Украину – эксперт

Украинские университеты выступили против закона о декоммунизации

Мутко: «МОК вынесет наказание для всех спортсменов РФ, заподозренных в применении допинга»

Климпуш-Цинцадзе: Венгрия – это единственна страна, которая не готова к диалогу об образовании

Блогер: «Украинцы не должны допустить ошибку 2010 года»

Пономарь: «Несколько очень важных реформ в Украине»

СМИ: США хотят оставить в Сирии свои войска

 Новости за день