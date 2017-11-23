Друзья Хворостовского рассказали неизвестные факты о певце

В эфире российских телеканалов знакомые и друзья оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался накануне, 22 ноября, рассказали о том, как артист жил последние месяцы, сообщает replyua.net со ссылкой на Дни.ру.
«В Санкт-Петербурге он Новый год встретил в реанимации с разрывом легкого. Никто об этом не знал. Однако он выкарабкался и даже продолжал карьеру», - рассказал телеведущий Павел Астахов. Композитор Игорь Крутой отметил, что даже в последние дни своей жизни Хворостовский был в сознании, прекрасно понимал, что с ним происходит, поскольку отличался физической крепостью. По его словам, уже после поставленного диагноза Хворостовский выступал на «Новой волне», и зрители аплодировали ему стоя, зная о тяжелой болезни и о том, как певцу трудно выступать на сцене.
Дмитрий Маликов, который был первым человеком, оповестившим о смерти Хворостовского, извинился перед его поклонниками и сказал, что в тот момент, когда он узнал об этой трагедии, эмоции были такими сильными, что он не сдержался и разместил пост в своем Твиттере. Маликов назвал оперного певца «безмерно талантливым человеком, настоящим сибирским мужиком».