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На Донбасс из России отправился очередной гумконвой

На Донбасс из России отправился очередной гумконвой
На временно неподконтрольные Украине территории Донбасса Российская Федерация отправила уже 71 так называемый гумконвой. Как передает replyua.net, такую информацию сегодня, 23 ноября, сообщили в российском МЧС. Согласно сообщению ведомства, в автомобилях перевозят свыше пяти сотен тонн грузов, в том числе, продуктовые наборы для детей, медицинские препараты, медицинское имущество и детские подарки. Местом назначения колонны являются два пункты – Донецкая и Луганская области.

Российские власти утверждают, что на территорию Донбасса колоны перевозят только гуманитарный груз, однако в Киеве с этим категорически не согласны и заявляют, что Кремль таким образом направляет на оккупированные территории Донбасса колонны с оружием и военной техникой. К тому же, в Украине так называемые гуманитарные конвои – это один из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

В последний раз Россия отправила на оккупированный Донбасс гумконвой 26 октября текущего года. Колонна грузовых автомобилей проследовала к границе на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган, а после этого отправилась в пункты назначения − Донецк и Луганск.
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