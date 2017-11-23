На Донбасс из России отправился очередной гумконвой

На временно неподконтрольные Украине территории Донбасса Российская Федерация отправила уже 71 так называемый гумконвой. Как передает replyua.net, такую информацию сегодня, 23 ноября, сообщили в российском МЧС. Согласно сообщению ведомства, в автомобилях перевозят свыше пяти сотен тонн грузов, в том числе, продуктовые наборы для детей, медицинские препараты, медицинское имущество и детские подарки. Местом назначения колонны являются два пункты – Донецкая и Луганская области.
Российские власти утверждают, что на территорию Донбасса колоны перевозят только гуманитарный груз, однако в Киеве с этим категорически не согласны и заявляют, что Кремль таким образом направляет на оккупированные территории Донбасса колонны с оружием и военной техникой. К тому же, в Украине так называемые гуманитарные конвои – это один из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.
В последний раз Россия отправила на оккупированный Донбасс гумконвой 26 октября текущего года. Колонна грузовых автомобилей проследовала к границе на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган, а после этого отправилась в пункты назначения − Донецк и Луганск.