США и Россия торгуются за Украину – эксперт

В интервью сайту «24» политический эксперт Сергей Постоловский завил, что состоявшийся телефонный разговор российского и американского президентов можно считать компенсацию за провал анонсированной встречи в ходе саммита во Вьетнаме, передает replyua.net. В первую очередь, считает политолог, это стало возможным благодаря работе Кремля и российского МИДа. Иными словами, стоит ожидать продолжения диалога. Постоловский не исключает, что Москва от Вашингтона будет требовать уступок по украинскому вопросу, а для Путина это является политической прерогативой.
Эксперт подчеркнул, что как бы Трампу не хотелось наладить отношения с Россией, даже за счет национальных интересов Украины, ему этого не позволят сделать американские институты, и недавняя критика сенатора Джона Маккейна факта разговора Трампа с Путиным это подтверждает.
«Украина – это предмет торга между США и РФ. Например, Москва может согласиться на то, что Россия выходит из Сирии, зато Украине не будут предоставлять летальное оружие. Кстати, летальное вооружение выделяют всем, кроме нас», - добавил Постоловский.