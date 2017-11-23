Мутко: «МОК вынесет наказание для всех спортсменов РФ, заподозренных в применении допинга»

Виталий Мутко, вице-премьер России, заявил о том, что Международный олимпийский комитет вынесет жесткое наказание для всех спортсменов из РФ, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил, информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС. Мутко заявил, что адвокаты информируют, что это не в правовом поле. Мутко отметил, что доводы спортсменов из России не принимаются в расчет, а все обвинения он назвал домыслами.
Бывший министр спорта России также не считает это позицией МОК – «есть рекомендации тех, кто написал сегодня этот сценарий». Кроме того, вице-премьер дал понять, что любое «несправедливое решение российская сторона будет оспаривать в международных судах». Напомним, что международные антидопинговые организации призывают МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале следующего года.
В России, между тем, заявляют, что в случае недопуска российских спортсменов российские телеканалы откажутся от прямых трансляций из Пхенчхана. Инициативу о недопуске российской сборной поддержали 37 государств. Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах сразу нескольких спортсменов из РФ, завоевавших медали в Сочи в 2014 году, забрав награды.