Путин призвал российский бизнес к переходу на военные рейсы

Крупным российским предприятиям нужно готовиться к тому, чтобы в любой момент начать производить военную продукцию. Как передает replyua.net со ссылкой на «Московский комсомолец», такое заявление озвучил глава Кремля Владимир Путин.
«Обеспечение военной государственности является возможным, если экономика способна быстрыми темпами увеличивать объем продукции оборонной сферы тогда, когда это будет необходимым. И к таким условиям нужно готовиться на всех стратегических и крупных предприятиях, вне зависимости от того, какая у них форма собственности», - отметил российский лидер. Причиной для такого его заявления стали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017», состоявшиеся в сентябре текущего года.
Как известно, на днях Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых российский глава заявил, что альтернативы Минским договоренностям для прекращения военных действий на Донбассе нет. Более того, оба лидера детально обсудили ситуацию, которая нынче сложилась в Сирии, на Корейском полуострове, Афганистане и Иране.