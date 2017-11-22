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Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится

Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится
То, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин вдруг стал рассказывать о неимоверной ментальной близости луганчан к России, и о том, что возможно объединение «ДНР» и «ЛНР» в одну псевдосепаратистскую единицу, очень показательно. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметила украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Она отмечает, во-первых, если уж говорить о ментальной близости, то она ближе к советской, а не к российской. Во-вторых, возможное укрупнение псевдообразований из двух единиц в одну – «ЛДНР» - это уже переход к более структурированному псевдосепаратизму. При этом в РФ, занимаясь созданием разных гибридных сепаратистских моделей, почему-то забывают, что сепаратизм – это реальная проблема для самой РФ.

Политолог подчеркивает, Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ, то есть с федерализацией и боевиками, не получилось и не получится. Украина вернет наши территории на украинских условиях. Санкции против России нарастают и вполне возможно, что вначале удастся восстановить контроль над ОРЛО как более бедном регионе, по сравнению с ОРДО. Поэтому Кремль ищет варианты консервации ситуации и замораживания конфликта.
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