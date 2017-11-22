Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без благословения Кремля. А это свидетельствует о том, что Кремль поставил точку в своем плане субъектизации орков. Все мы еще помним эти заявления «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР», «У «ЛНР» и «ДНР» должны пройти выборы», «Захарченко и Плотницкий законно избраны народом Донбасса». Теперь эта песня закончена. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, в Кремля нет никаких надежд на то, что украинская власть будет разговаривать с марионетками, иначе бы они не убирали марионетку таким образом, он же избран народом Донбасса. Еще один вывод после событий в Луганске – в Кремле идет неплохая такая война между кураторами марионеток, теми, кто руководит миллиардными финансовыми потоками на содержание этой бутафории. То есть война кремлевских кланов за контроль финансовых потоков стала приоритетней, чем многолетняя медийная работа по созданию иллюзии «молодой независимой республики».
По мнению блогера, скорее всего, речь идет о ликвидации луганского «направления» и централизацию управления процессами и ресурсами через одну марионетку, вместо двух. С одной стороны, это не очень хорошо для нас, потому что такой процесс способствует координации действий, в том числе военных действий. С другой стороны: действия могут быть разными. «Сливаться» так тоже легче.