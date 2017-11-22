Песков: Объединение «Л/ДНР» является их внутренним делом

В интервью журналистам пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос, касающийся возможности объединения «ДНР» и «ЛНР» - это внутреннее дело, касающееся самих «республик», передает replyua.net. «Судя по всему, речь идет о внутреннем вопросе этих «республик», но опять—таки, я не стану давать каких-либо комментариев», - отметил Песков в ответ на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность поддержать объединение «ДНР» и «ЛНР».
Также чиновник Кремля добавил, что в Москве наблюдают за развитием ситуации в Луганске, однако не спешат ее комментировать, та как детальная информация отсутствует. «Есть определенное понимание, однако сейчас я не стану давать комментарии, так как детальной информации у меня нет, и было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки», — сказал Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина также пообещал, что прокомментирует эту ситуацию, «по мере прояснения и получения информации».
Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске сотрудники местного «МВД «ЛНР» и спецназ боевиков «ДНР» «Витязь» провели совместный штурм генеральной прокуратуры «ЛНР».