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Эксперт: «Путин заявил о спасении Сирии, но как такое возможно?»

Эксперт: «Путин заявил о спасении Сирии, но как такое возможно?»
Владимир Путин заявил о том, что, как государство, Сирия была спасена, но непонятно, что конкретно имел в виду российский президент, поскольку Башар Асад давно не контролирует территории.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал Олег Жданов, военный эксперт. «Асад уже ничего не контролирует. После ввода турецких войск было две попытки подразнить Эрдогана, которые закончились тем, что, образно говоря, турецкий лидер настучал по лицу россиянам и Асаду, и оба успокоились. На Голанских высотах Израиль регулярно разносит вдребезги и сирийские войска Асада, и российские вместе с их техникой и вооружением», - подчеркнул эксперт. По его мнению, из заявления Путина можно лишь сделать вывод о том, что у РФ закончились ресурсы, ведь речь идет об одной из самых дорогих военных операций, и в Сирию техника и вооружение доставляются воздушным путем, а это миллионные затраты.

«Скорее всего, во-первых заканчиваются деньги, а во-вторых, это исключительно политическое заявление, сделанное для того, чтобы показать, мол, они свою миссию выполнили. Это может быть подготовкой платформы, чтобы дать задний ход», - добавил Жданов.
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