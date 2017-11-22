Жириновский стал рекордсменом по количеству выдвижений на пост президента России

Партия ЛДПР выдвинула в качестве кандидата в президенты РФ своего лидера Владимира Жириновского. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу партии, Жириновский является своеобразным рекордсменом по количеству выдвижений на президентскую должность – на выборы в следующем году он пойдет уже в шестой раз.
Политик при этом подчеркнул, что ЛДПР остается единственной политической силой в России, которая ничем себя не запятнала. «Левые сами провалились в 1991 году, а мы – ЛДПР – защищали СССР, выступали против беловежских соглашений. Мы не мешали демократам в 1990-е годы – они тоже сами провалились и ушли. Консерваторы, которые сегодня у власти – лучше, но и их властью многие недовольны. Националисты показали себя на Украине – это не наш вариант. Остается только ЛДПР – единственная реальная альтернатива», - отметил Жириновский.
По его словам, в дальнейшей перспективе в России может быть отменена должность президента, а главные полномочия в стране перейдут к «главе Госсовета». Напомним, что следующие президентские выборы в России пройдут в марте следующего года.