Эксперт: Путин хочет найти в Европе десять стран, которые по найму стали бы врагами Украины

В интервью новостному порталу «24» политолог Николай Давидюк заявил, что чем больше Беларусь открывает дел против украинских граждан – представителей СМИ, военнослужащих, чиновников, тем меньше уверенности в том, что Лукашенко управляет ситуацией, передает replyua.net. Эксперт уверен, что белорусский лидер находится под полным контролем Кремля. «В этом году Лукашенко приезжал в Украину два раза и заявлял о необходимости возобновления с нами прежних объемов товарооборота, а также просил о помощи в противостоянии с Путиным. Сейчас Лукашенко хочет, чтобы вектор с НАТО изменился на Россию, но у Путина больше влияния на армию, суды и дипломатию, чем Лукашенко», - отметил эксперт.
Давидюк подчеркнул, что стратегия и тактика Кремля изменилась – Москва не наносит прямой удар по Украине, а использует для этого только чужие руки. Это, в том числе, Польша, Венгрия и Беларусь, а также скоро этот список пополнится Сербией.
«Путину нужно найти в Европе от пяти до десяти стан, которые бы по найму стали врагами Украины. А Кремль играл бы в свою любимую игру: «Жаль, что вы в Киеве не правы, но мы вам поможем», - отметил Давидюк.