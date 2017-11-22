Журналистка озвучила самый большой страх президента РФ

Самым большим страхом для Владимира Путина, президента России, является демократическая и успешная Украина. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом заявила Энн Эпплбаум, известная американская журналистка и историк.
«Я думаю, что больше всего опасение Путина относительно Украины на самом деле является идеологическим. Посмотрите, если бы Украина стала демократической, успешной, процветающей, где соблюдаются нормы права, где борются с коррупцией, страной, которая интегрирована в остальную часть европейского континента, экономически и политически, тогда я думаю, что русские скажут: если Украина смогла это сделать, которая настолько близка нам, то почему бы нам не попробовать?», - отметила Эпплбаум.
По ее мнению, для Путина процветающая и демократическая Украина – это идеологическая угроза для него самого, однако сейчас Украина таковой угрозой не является. Журналистка подчеркнула, что в Украине процесс уже идет, но точное время или «место на карте» пока назвать нельзя, но она надеется, что Украина продолжит продвигаться в нужном направлении.