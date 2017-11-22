Историк пояснила, для чего Путин начал войну в Украине

Владимир Путин, российский президент, начал военную операцию в Сирии и конфликт на Донбассе только с одной целью, - он хочет, чтобы Россия вернула советские позиции на международной арене.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое мнение прозвучало от Энн Эпплбаум, польско-американского историка и писательницы. «Он заинтересован в возвращении советских позиций на мировой арене. Итак, давайте будем немного точнее. Я думаю, ему это интересно. И он пытается это сделать несколькими разными способами. И помните, что он работает с позиции слабости. Поскольку его страна с относительно небольшой экономикой, которую можно сравнить, пожалуй, с Италией, но совершенно точно не с ЕС или США», - отметила Эпплбаум.
По ее словам, Путин использует ограниченные инструменты для роли РФ на международной арене, и возвращение позиций началось с войны в Украине, а потом продолжилось военной операцией в Сирии. Историк считает, что такими действиями Путин не сможет вернуть Российскую империю, однако сыграет свою большую роль в мире.