В Кремле прореагировали на новость о поддержке главаря «ЛНР»

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, сведения о том, что Москва поддерживает «определенные политические силы в непризнанной «ЛНР», на самом деле не являются правдивыми, передает replyua.net. В том числе, журналисты одного из российских средств массовой информации, сославшись на окружение помощника российского президента Владимира Путина, сообщили, что Кремль поддерживает в данном конфликте сторону Корнета, но при этом Игорь Плотницкий не будет отстранен от властных полномочий. Впрочем, сообщается, что это не означает выдачу официальной Москвой «безграничного кредита доверия последнему». Однако сотрудники администрации Путина согласны, что «часть хаоса в Луганске» является результатом не до конца мудрой тактики главы «ЛНР».
Согласно информации журналистов ТАСС, которое традиционно выступает в поддержку политики Владимира Путина, в Кремле имеющуюся информацию назвали неправдивой.
«Не понятно, на чем основывается это сообщение. Среди представителей окружения Владислава Суркова никто не мог заявить, поскольку события в Луганске – это внутреннее дело «ЛНР», и никто из Луганска не обращался в Кремль за поддержкой», - заявил возглавляющий департамент Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств Михаил Арутюнов в комментарии ресурсу.