Западные политики постоянно пытаются договориться с Россией, однако из этого ничего не выйдет, и президент РФ может продолжать твердить Трампу как мантру про безальтернативность Минских договоренностей, и в то же время он продолжает плевать на все соглашения. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Роман Цимбалюк.
«Может, сегодня в ходе телефонного разговора ВВП рассказывал Дональду о своем решении провести омоложение кадров в Луганске. В Москве это новая мулька по привлечению «молодежи» в вертикаль. Плотва весь Луганск недавно плакатами с ВВП обклеил, но если он ноль, то это не поможет», - отмечает журналист.
Тем временем, по его словам, Россия продолжает перекидывать в Луганск из Донецка отряды орков, а также и части из РФ, и миссия ОБСЕ это фиксирует. Цимбалюк подчеркнул, что сегодня нужно ожидать показа новой серии фильма о «гражданской войне», но непонятно, кого в итоге обнулят – если раньше Плотницкого спасало то, что он подписал Комплекс мер в Минске, то сейчас неизвестно, на что он будет опираться.