Стало известно, почему Путин так часто посещает аннексированный Крым

Из-за выборов в следующем году глава российского государства Владимир Путин часто посещает аннексированный Крым, чтобы развивать свою популярность и заручиться поддержкой общественности. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такой точки зрения придерживается политический эксперт Андрей Бузаров.
По его словам, в марте 2018 года россияне пойдут на избирательные участки, в связи с чем Владимир Путин хочет получить как можно поддержки среди своих соотечественников. «С учетом ряда факторов о полной поддержке президента России говорить не стоит, поэтому Путин посещает разные места, включая и Крым, так как он стремится показать, что помнит об этом регионе. Поддержка крымчан для главы Кремля важна, так как буквально четыре года назад эта территория не была аннексирована Москвой», - пояснил эксперт. Бузаров утверждает, что задание Путина на сегодняшний день – увеличение свой популярности в Крыму.
«Контроль над Крымом после оккупации фактически держат президент России и, логично, российские власти. Соответственно, немало проживающих в Крыму украинских граждан просто отказываются воспринимать руководство России полноценно», - считает Бузаров.