Путин понял, что с Плотницким впихнуть назад токсичную территорию в Украину не получится, – блогер

Как передает replyua.net, несмотря на множество комментариев по поводу происходящего в Луганске, многим так и не понятно, что же на самом деле задумала Россия, проводя так называемую «операцию» по устранению главаря боевиков «ЛНР» Игоря Плотницкого. По мнению украинского журналиста Юрия Романенко, в «ЛНР» происходят те процессы, которые многие политологи прогнозировали, как минимум год назад.
«Если вы были настроены на то, чтобы впихнуть назад токсичную территорию с идиотами во главе, а наличие идиотов было одной из опций, что мешала вам это сделать из-за того, что идиоты выступали в качестве красной тряпки для противной стороны, чтобы вы сделали, дабы достичь своей цели?», – задается вопросом блогер. По его словам, ответ очевиден – вы бы убрали идиотов под тем или иным предлогом и поставили бы серых технократов, которые не вызывают эмоций и в нужный момент также тихо исчезают, как и появились. Кроме того, уменьшение численности идиотов нужно в том случае, если вы хотите уменьшить операционные издержки на управление. Зачем иметь две плохие токсичные компании с токсичным менеджментом, когда можно их объединить и получить одну компанию, с одним менеджментом.
Юрий Романенко отмечает, в нашем случае, «ЛНР», которая на 75% дотируется из России, нежизнеспособна по определению, потому обречена на поглощение дружественной братской организацией.