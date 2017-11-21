Президенты России и США провели важный разговор об Украине

Авторитетное американское издание Bloomberg, сославшись на высокопоставленного чиновника в Белом доме, сообщило о состоявшемся телефонном разговоре главы Белого дома Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, одной из тем которого была Украина, информирует replyua.net. В том числе, отмечается, что лидеры двух стран поговорили о ситуации в Украине, Сирии, Иране, КНДР и Афганистане. В целом, Трамп и Путин разговаривали примерно час.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в рамках своего визита в Канаду, заявил, что американский президент на постоянной основе заявляет о солидарности с украинским народом и подтверждает поддержку Киеву.
«У меня три раза была встреча с президентом Трампом, и он постоянно передавал конкретный месседж солидарности: украинцы, мы с вами. Этот посыл мною воспринимается как полная поддержка Украины и нашей борьбе, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам», - подчеркнул глава МИД. Климкин подчеркнул, что в противостоянии российской агрессии Украина также отстаивает интересы трансатлантического общества.