Аналог Кремниевой долины: в России размечтались построить биткоин-сити

В руководстве России недолго думали, что делать с рынком криптовалют. Госдума России обратилась к Министерству промышленности и торговли и Министерству связи и коммуникаций с предложением построить на границе с Китаем город, который будет специализироваться на майнинге криптовалют. Россияне считают, что это город тут же посетят тысячи бизнес-туристов, которые оставят серьезные наличные инвестиции в стране. Об этом сообщает replyua.net.
В обращении указывается, что этот город станет конкурентом Кремниевой долины. Одновременно руководство «Сбербанка России» извинилось перед россиянами за дефицит видеокарт, который вызван массовой их скупкой российскими банками с целью запуска ферм по майнингу криптовалют. Сперва в «Сбербанке» рассказывали сказку, что видеокарты понадобились для «Лаборатории по созданию искусственного интеллекта», но теперь сознались.
Эксперты отмечаю, что, по всей видимости, год-полтора криптовалюты еще будут расти, а потом, знающие люди говорят, время жатвы наступает, когда заканчивается сев в «стране дураков».