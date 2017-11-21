Путин анонсировал телефонные переговоры с Трампом

Владимир Путин, президент России, анонсировал телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом 21 ноября. Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Кремля, такое заявление от Путина прозвучало во время вчерашней встречи с Башаром Асадом, сирийским главой.
«На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра – с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем – с лидерами стран региона», - заявил президент России. Также он отметил, что благодаря астанинскому процессу стороны смогли создать зоны деэскалации в Сирии, и это позволило выйти на диалог с оппозицией.
Напомним, что Путин и Трамп встречались на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Им удалось поговорить всего несколько минут, однако было одобрено совместное заявление по Сирии. Трамп и Путин отметили важность зон деэскалации в сирийской войне, а также улучшение гуманитарного доступа в регионе.