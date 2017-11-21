В прокуратуре Крыма инициировали «Нюрнбергский» процесс против России

Незаконная оккупация Российской Федерацией Крыма стала причиной инициативы прокуратуры полуострова в Международном уголовном суде процесса, который бы напоминал Нюрнбергский. Как передает replyua.net, соответствующая информация была представлена прокурором АРК Гюндузом Мамедовым, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мамедов пояснил, что в начале текущего года им была поставлена задача перед сотрудниками прокуратуры, которая заключалась в формировании базы доказательств для рассмотрения фактов военных преступлений и преступлений против человечности, которые в Крыму совершают оккупанты.
«Наше задание – инициирование международного судебного процесса против оккупантов согласно примеру Нюрнбергского процесса. Ответственность должны понести не только исполнители, но также и авторы преступных приказов», — сказал прокурор. Мамедов добавил, что при сотрудничестве с правозащитными организациями неправительственной формы собственности уже завершилась подготовка первого информационного сообщения, которое скоро будет на рассмотрении МУС. Также завершается подготовка второго обращения.