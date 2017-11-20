Журналист: В Крыму Путин стал причастен к очень рискованной для себя истории

Президент РФ Путин прибыл в оккупированный украинский Крым, чтобы открыть там памятник императору Александру III, чем стал причастен к очень рискованной для него истории. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Андрей Капустин.
По его словам, рискованность этой истории в том, что нужно хоть иногда кремлевским советникам Путина читать историю. Александр III, как известно, умер в Крыму от нефрита, который развился у него после крушения императорского поезда под украинским городом Харьков. Отец Александра III – соответственно, Александр II, был убит террористами. Сын Александра III – Николай II – был расстрелян большевистскими бандитами, которыми верховодил Ленин, у которого дед Путина служил поваром. То есть, внук повара цареубийцы открывает памятник отцу императора, расстрелянного по приказу бандита, которому его дед подавал щи, считая себя при этом продолжателем каких-то императорских традиций. Чекистская классика.
Андрей Капустин отмечает, выборы президента РФ-2018 намечены на 18 марта. 137 годовщина со дня убийства Александра II будет отмечаться накануне – 13 марта. Хотя, конечно, куда более заманчивым видится столетие со дня убийства Лениным Николая II, которое будет отмечаться 17 июля, то есть, уже после избрания Путина президентом. «На худой конец, можно и в Крыму от нефрита или чего-то не менее приятного... Мы не возражаем... При всем богатстве выбора альтернативы нет...», – резюмировал журналист.