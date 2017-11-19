Експерт: наступний термін Путіна завершиться передчасно

Новий президентський термін Володимира Путіна практично неминучий. Однак йому вже давно нудно просто правити і збагачуватися. Свої владні амбіції він реалізував повністю. Замість них на перший план виходить його параноя. Чого тільки варта його остання заява про підступних ворогів, які таємно збирають «біоматеріали» довірливих росіян. Саме ця параноя буде визначати цілі чергового путінського терміну при владі. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише російський соціолог Ігор Ейдман.
За його словами, люди, які страждають манією величі, схожі на наркоманів. Їм потрібно постійно підвищувати «дозу слави». Вони, як в наркотику, потребують постійних тріумфів, вихваляння, захоплення з приводу своїх перемог. Тому Гітлер після вдалого захоплення Чехії не зупинився, а напав на Польщу і спровокував згубну для нього Другу світову війну. Саддам Хуссейн – зробив самовбивчу спробу анексувати Кувейт і так далі. Ось і Путіну для власного душевного комфорту потрібно вже щось більш масштабне, ніж кримська епопея. Звідси і розв'язана ним гібридна війна – перша після краху комунізму спроба світової військово-політичної експансії.
Соціолог відзначає, що російському президенту, у якого вже є все, що може тільки побажати автократ, цікаві тепер тільки параноїдальні наполеонівські плани. А новий термін для нього – шанс їх реалізувати. Він мріє про скорення Києва, як Гітлер мріяв про Париж. Але Україна, інші колишні радянські республіки – це лише ближня мета. По всій видимості, новий термін Путіна призведе до ескалації гібридної війни проти Заходу. Диктатор може довго і безпечно сходити з розуму на власному троні. Однак він приречений на швидкий крах, якщо його безумство стає проблемою для світу і призводить до зіткнення з більш могутніми державами. Тому є всі підстави припускати, що наступний президентський термін Путіна закінчиться передчасно і стане останнім.