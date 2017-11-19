валюта
СпецтемаПугачева сделала неожиданное заявление о Киркорове и Галкине

Експерт: наступний термін Путіна завершиться передчасно

Експерт: наступний термін Путіна завершиться передчасно
Новий президентський термін Володимира Путіна практично неминучий. Однак йому вже давно нудно просто правити і збагачуватися. Свої владні амбіції він реалізував повністю. Замість них на перший план виходить його параноя. Чого тільки варта його остання заява про підступних ворогів, які таємно збирають «біоматеріали» довірливих росіян. Саме ця параноя буде визначати цілі чергового путінського терміну при владі. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише російський соціолог Ігор Ейдман.

За його словами, люди, які страждають манією величі, схожі на наркоманів. Їм потрібно постійно підвищувати «дозу слави». Вони, як в наркотику, потребують постійних тріумфів, вихваляння, захоплення з приводу своїх перемог. Тому Гітлер після вдалого захоплення Чехії не зупинився, а напав на Польщу і спровокував згубну для нього Другу світову війну. Саддам Хуссейн – зробив самовбивчу спробу анексувати Кувейт і так далі. Ось і Путіну для власного душевного комфорту потрібно вже щось більш масштабне, ніж кримська епопея. Звідси і розв'язана ним гібридна війна – перша після краху комунізму спроба світової військово-політичної експансії.

Соціолог відзначає, що російському президенту, у якого вже є все, що може тільки побажати автократ, цікаві тепер тільки параноїдальні наполеонівські плани. А новий термін для нього – шанс їх реалізувати. Він мріє про скорення Києва, як Гітлер мріяв про Париж. Але Україна, інші колишні радянські республіки – це лише ближня мета. По всій видимості, новий термін Путіна призведе до ескалації гібридної війни проти Заходу. Диктатор може довго і безпечно сходити з розуму на власному троні. Однак він приречений на швидкий крах, якщо його безумство стає проблемою для світу і призводить до зіткнення з більш могутніми державами. Тому є всі підстави припускати, що наступний президентський термін Путіна закінчиться передчасно і стане останнім.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света

Срочно: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове
Важное за сутки
19 ноя 2017
6435

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

В своем «Фейсбуке» известный украинский блогер Solomon Mann обнародовал информацию о реакции Российской Федерации на поставки Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия, о чем пишет

19 ноя 2017
5921

Аналитик: российским пропагандистам не по зубам ни Порошенко, ни его супруга

Как передает replyua.net, российский пропагандистский ресурс «Люксембург Геральд» со ссылкой на источник в украинском Минюсте в своей «статье» обвиняет что, якобы, Марина Порошенко «причастна к

19 ноя 2017
3700

Дипломат: благодаря полякам Украина получит новых общенациональных героев

Как сообщает replyua.net, известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что напрасно в Украине набросились на Польшу та «черные списки» украинцев. По словам блогера,

Последние новости

Франция ищет союза со страной, которую столько десятилетий высокомерно игнорировала, – эксперт

Експерт: наступний термін Путіна завершиться передчасно

Саакашвили уже начал собирать коалицию в Раде, пока аж из трех нардепов, они же претенденты на министерские портфели

На Дальнем Востоке и вообще на всем Востоке Азии сложилась самая опасная военная ситуация с 1945 года

Поставки американского вооружения в Украину взорвут ситуацию в этой стране, - Госдума РФ

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

Мацеревич: агрессия Путина в Украине делает отношения Запада и РФ хуже, чем во времена холодной войны

Блогер: на западной границе у нас подрастает еще один старший брат

Аналитик: российским пропагандистам не по зубам ни Порошенко, ни его супруга

Украину очень ждут в НАТО, - блогер

Эксперт: Саакашвили готов на сделку с Аваковым

Порошенко: Украина входит в ТОП-10 космических стран мира

Аналитик: госмиграционной службе вместе со спецслужбами нашей страны дальше нельзя медлить с законной депортацией Саакашвили

Дипломат: благодаря полякам Украина получит новых общенациональных героев

В Украине уменьшился уровень коррупции, – Kantar TNS

Военное руководство США может не выполнить приказ Трампа о ядерном ударе

В закон о расходах на национальную оборону США на 2018 год отдельная статья предусмотрена на сдерживание России

Чубаров: все памятники, установленные в Крыму оккупантами, будут снесены

Объявлена победительница конкурса Мисс Мира-2017

Климкин рассказал, какую военную помощь получит Украина от США

 Новости за день