Власти РФ считают британского бизнесмена Браудера серийным убийцей, - СМИ

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Власти Российской Федерации называют руководителя Hermitage Capital, британского бизнесмена Уильяма Браудера «серийным убийцей» и связывают это с убийствами троих человек, которые имели отношения к хищениям, обнаруженным Сергеем Магнитским, о чем пишет replyua.net со ссылкой на The Guardian.В издании отмечается, что из судебных документов следует, что сотрудники следственных органов РФ считают Браудера, возглавлявшего на протяжении 11 лет (с 1995 по 2006 годы) крупный инвестфонд Hermitage Capital Management, подозреваемым по делу об убийствах трех человек. Примечательно, что газета даже указала имена жертв и их возраст на момент смерти: Валерий Курочкин (55 лет), Октай Гасанов (63 года) и Сергей Коробейников (67 лет).Издание также утверждает, что все три убийства были связаны с делом о хищении в размере более 230 миллионов «зеленых», в которых, по предположительным данным, замешаны российские официальные лица. Как известно, дело было обнародовано благодаря юристу Сергею Магнитскому, который вскоре после огласки, был посажен в изолятор, где в 2009 году скончался. Также стоит отметить, что The Guardian называет Браудера «одним из наиболее высокопоставленных врагов Кремля».