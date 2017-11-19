Путин готовится к горячей агрессии, - Минобороны Польши

Так, Мацаревич заявил: «Военные учения «Запад-2017» были завершены два месяца тому назад. Они проходили в пространстве между Северным ледовитым океаном и Черным морем. В ходе учений были осуществлены даже запуски баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные заряды. Российская Федерация готовилась вовсе не к обороне, а к агрессии».
Согласно словам польского министра оборонного ведомства, речь идет не о новой холодной войне, а именно о подготовке к горячему противостоянию. Глава Министерства обороны Польши подчеркнул, что «с этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это – не новая холодная война, но введение к горячей войне». Напомним, ранее польский министр назвал Российскую Федерацию самой огромной угрозой для безопасности всего мира. По мнению Мацаревича, именно Россия подорвала мировой порядок.