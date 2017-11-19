Журналист: «Ни Собчак, ни Путин, ни Навальный никогда не отдадут Крым Украине»

Николай Сванидзе, известный российский историк и журналист, высказал мнение о том, что Россия никогда не вернет Украине Крым, даже, если в президентском кресле окажется Ксения Собчак или Алексей Навальный.
Как передает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, также Сванидзе подчеркнул, что санкции против РФ будут действовать всегда, поскольку их вводили из-за Крыма. «Есть санкции за Крым, которые никуда не денутся. А это уже вообще железобетонная ситуация. Крым ни один правитель не отдаст – будь то Навальный, или Ксения Анатольевна Собчак станет президентом – все равно не отдаст Крым. Это невозможно. Ни один вменяемый политик, который не хочет потерять власть в один день, Крым не отдаст», - заявил журналист.
Сванидзе отметил, что Путин ни при каких обстоятельствах не согласится вернуть Крым, ведь из-за этого он потеряет политическое лицо, официально признает поражение, связанное не только с полуостровом, но и со всей Украиной. Сванидзе добавил, что крымская проблема затянется на очень долгие годы, и неизвестно, каким будет финал.