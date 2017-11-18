Пугачева сделала неожиданное заявление о Киркорове и Галкине

Алла Пугачева, самая известная российская певица, заявила о том, что сильно жалеет о своем первом венчании, и ей не нужно было этого делать.
Как сообщает replyua.net, Пугачева разместила соответствующий пост в своем Инстаграме. Напомним, что сегодня певица обвенчалась со своим нынешним супругом Максимом Галкиным, а первое венчание у нее было с Филиппом Киркоровым, бывшем мужем. «Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться», - отметила Пугачева. Венчание с Киркоровым состоялось в 1994 году.
По словам артистки, все, что происходило с Киркоровым, было необдуманным, однако брак и венчание с Галкиным – это осмысленные действия. «Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей», - подчеркнула Пугачева.