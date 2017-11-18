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ИГИЛ в качестве союзников: Россия придумала очередную подлость в Крыму

ИГИЛ в качестве союзников: Россия придумала очередную подлость в Крыму
Террористы ИГИЛ могут быть использованы Российской Федерацией для того, чтобы от имени крымских татар организовывать террористические акты. Как передает replyua.net, такую точку зрения озвучил президент Института Восточного партнерства (Израиль) раввин Авраам Шмулевич, информирует «Крым. Реалии».

«Не нужно исключать вероятность того, что Россия пойдет на использование террористов ИДИЛ с целью организации самых настоящих террористических актов в аннексированном Крыму от имени крымскотатарского народа. Таким образом, Москва намерена легализировать перед странами Запада репрессии против коренного народа Крыма. Подобный теракт могут организовать, в частности, В регионах России, с целью активизации протестов населения против крымских татар. Аналогичный шаг на эту тему уже забрасывался, когда украинцев обвиняли в связях с ИГИЛ», - объяснил он. Шмулевич добавил, что этот сценарий до сегодняшнего дня не осуществляется, чтобы не повредить имиджу Владимира Путина в качестве «победителя терроризма».

Ранее стало известно, что замглавы Меджлиса Ильми Умеров сделал заявление, согласно которому большая часть пророссийского населения аннексированного Крыма не связывает свои проблемы с Путиным.
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