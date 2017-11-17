Социолог: «либералы» нужны Путину ничуть не меньше, чем силовики

Как передает replyua.net, 25 ноября открывается пятый Общероссийский гражданский форум. Главная тема – «Будущее России: федерация, регионы, города». Как пишет в своем блоге российский оппозиционный блогер, социолог Игорь Эйдман, предстоящий форум уже вызвал у либеральной общественности нездоровое оживление. Пишут, что на нем «будут все остатки ума», «реформистская бюрократия», что это «гражданское крыло» российской власти, противостоящее «силовому крылу».
По словам социолога, либеральная часть истеблишмента и силовики – одинаково необходимы режиму Путина. «Что силовики, что либералы – это две глиняные ноги, на которых стоит уродливый колосс путинской системы», – написал Эйдман.
Он добавляет, что «либералы» Путину даже нужнее. Силовики – грубияны, хороши только для «заплечных» дел, когда нужно кого-то вышвырнуть из страны, выдернуть с митинга, указав на своей место. «Либералы» тоньше работают, они хоть как-то могут продавать режим Западу, решать экономические проблемы, манипулировать населением. Вот и сейчас их в очередной раз используют для придания легитимности предстоящему выборному фарсу.