Столтенберг: Путин значительно наращивает военное присутствие в Арктике

Так, в соответствии со словами Генсека НАТО, оборонное ведомство России активно начало открывать законсервированные базы времен СССР. Также, по словам Столтенберга, РФ размещает там новые вооружения и радары и даже вводит в эксплуатацию новый флот ледоколов. При этом он добавил, что военные учения «Запад-2017», которые были проведены в сентябре месяце, отчасти проводились на Крайнем Севере. Генсек НАТО подчеркнул: «Союзники пристально следят за наращиванием войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Арктике. Североатлантический Альянс полагается на то, что разногласия любого типа, в частности и территориальные споры между РФ и некоторыми государствами будут решены при помощи дипломатии и переговоров».
Как известно, Министерство обороны России весной 2017 года сообщало, что РФ намерена восстановить сеть полярных аэродромов в Арктике и достраивает там военные городки. Кроме того, в Кремле заявляли о желании развернуть там две новые ЗРК С-400 «Триумф». А на Земле Франца-Иосифа в 2016 году завершилось строительство крупной базы «Арктический трилистник».