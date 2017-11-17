Парфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Популярный российский журналист Леонид Парфенов, презентуя новый фильм о Киеве, выступил со странным заявлением о статусе в Украине русского языка, сделав при этом намек на ее «братство» с Россией, передает replyua.net со ссылкой на «Комсомольскую правду». «Наши народы — как сиамские близнецы: сложно сказать, где заканчивается один и начинается другой», — сказал он. Помимо этого, журналист выступил с убеждением, что для миллионов украинцев русский язык является более привычным в употреблении. Как пример он привел такие города, как Харьков и Мукачево.
«Если мы возьмем Львов – там ситуация другая. К тому же, наверное из-за этого там лучше говорят по-русски. Там «гэ» — никогда не услышишь», — сказал он. Помимо этого, на вопрос представителей средств массовой информации «чей Крым?», Парфенов уклончиво ответил «не мой».
Как известно, в октябре текущего года российский президент Владимир Путин заявил, что рано или поздно украинцы и россияне помирятся, что поможет отменить режим санкций. Глава Кремля добавил, что РФ ввела санкции против Украины после того, как украинские власти поддержали санкции ЕС после аннексии Крыма.