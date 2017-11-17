Россия откажется от трансляции Олимпийских игр

Если российских спортсменов не допустят к Олимпийским играм в Пхенчхане, которые пройдут в феврале, Россия откажется от трансляции Олимпиады, поскольку, как отметили в РФ, она уже не будет представлять интереса для зрителей и болельщиков.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Ведомости, источник заявил, что отказ от трансляций будет связан еще и с тем, что в случае трансляции олимпийских игр без российских спортсменов каналы потеряют очень большую сумму, поскольку аудитория будет небольшой. В частности, как отмечает источник, от трансляции уже точно отказались два канала – Россия 1 и Первый канал. Помимо Первого канала и России 1, Олимпийские игры планировал показать телеканал Матч ТВ.
Источники отмечают, что это спортивный канал, и, вероятно, трансляции на нем смогут собрать достаточные рейтинги даже без россиян. Однако некоторые эксперты сильно в этом сомневаются, и они уверены, что российские зрители будут бойкотировать Олимпиаду в случае недопуска сборной России. Напомним, что возможное отстранение российских спортсменов связано с допинговым скандалом.