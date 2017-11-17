Каспаров рассказал, как Путин усилит свою диктатуру с помощью Собчак

Кремль, выдвигая журналистку Ксению Собчак на должность российского президента, запустил очередной проект, который призван сделать легитимным нынешний режим Владимира Путина и ужесточить его режим после выборов в следующем году. Как передает replyua.net, такое мнение представил в интервью журналистам издания Realist.online российский оппозиционер Гарри Касраров.
«Игра Кремля направлена на легитимизацию Путина. Судя по всему, от такого предложения Ксения Собчак не могла отказаться. Фактически, это игра по нейтрализации Алексея Навального и использование предвыборного ажиотажа, созданного Навальным в молодежной среде, еще в ходе кампании по выборам московского мэра в 2013 году. Как результат, создан определенный тренд на выборы и, само собой, кремлевская назначенка, в данном случае, должна создать необходимый фон для легитимизации очередных путинских выборов», - считает Каспаров. По мнению Каспарова, на данном этапе для Путина важное значение играет сама дискуссия по этому поводу в России.
«Я думаю, что в сознании Путина и его окружения, легитимность, на восстановление которой они надеются, была получена именно через эти фиктивные выборные процессы. В некоторой мере это стало оправданием репрессивной политики», - объяснил свою позицию Каспаров.