Российские власти официально признали свое влияние на главарей «Л/ДНР»

В интервью журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля Владимир Путин «в определенной степени» имеет влияние на главарей боевиков «Л/ДНР», передает replyua.net. Чиновник Кремля давал ответ на вопрос, не является ли телефонный разговор Путина с главарями боевиков относительно освобождения украинских заложников вмешательством в войну на Донбассе.
«У нас нет возможности так или иначе влиять оказывать давление на эти непризнанные республики, у нас нет возможности давать кому-то поручения там, поскольку эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние - не безграничное, но определенное», - рассказал Песков. Более того, высокопоставленный чиновник отметил, что Путин встретил понимание «у своих собеседников с той оговоркой, что еще нужно будет согласовывать детали с представителями украинской стороны».
Стоит напомнить, 15 ноября российский лидер провел телефонный разговор с главарем террористов «Л/ДНР» и предложил им провести обмен пленными с Украиной.