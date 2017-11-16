Блогер: відрапортувавши про розмову Путіна зі своїми гауляйтерами, кремлівські піарники припустилися однієї помилки

Як передає replyua.net, не встигли ще перегорнутися в стрічці новин заголовки про те, що кум Путіна Віктор Медведчук попросив президента Росії поговорити з ватажками «ДНР» і «ЛНР», як на офіційному сайті Кремля з'явилася інформація про те, що Володимир Путін провів телефонну розмову з бойовиками на Донбасі.
Як пише в своєму блозі український журналіст і блогер Роман Цимбалюк, ніхто не візьметься точно стверджувати чи була насправді ця телефонна розмова Путіна зі своїми гауляйтерами, адже це все одно, що гадати на кавовій гущі. Можливо сайт Кремля просто опублікував красиві фотографії Путіна з телефонною трубкою, а «маріонеткам» на сході України сказали, що «розмова була» і ті повинні в разі чого кивати головою.
Роман Цимбалюк зазначає, що в будь-якому випадку в цих декількох абзацах повідомлення на офіційному сайті Москва черговий раз показала, що йти поки що з окупованих територій не планує, виконувати Мінськ-2 теж не в її інтересах і взагалі подумує про визнання «республік». «Тут, важливо, що кремлівські піарники «забули» вказати, що «бандитські республіки» самопроголошені. Раніше це слово завжди вказували, а, коли мова йшла про МН17, то взагалі писали «Донецька область України», - резюмував журналіст.